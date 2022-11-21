Галактионов признался, что решение возглавить «Локомотив» было непростым

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о своём назначении в московский клуб.

«Безусловно, это решение было непростым. Но для меня это новый вызов. Когда поступило предложение от «Локомотива», решил, что надо пробовать», — цитирует слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

Тренер заявил, что хочет решать те задачи, которые сейчас стоят перед командой, ведь «Локомотив» находится в сложной ситуации.

В 2022 году «железнодорожникам» осталось провести два матча в рамках группового этапа Фонбет Кубка России — с «Краснодаром» (23 ноября) и «Пари НН» (27 ноября).