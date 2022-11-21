Широков: Надеюсь, Бердыев не возглавит «Сочи»

Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался о возможном назначении Курбана Бердыева на пост наставника «Сочи».

Эксперт заявил «Чемпионату», что ему было бы интересно понаблюдать за работой Бердыева в сочинском клубе, но сможет ли этот специалист показать результат — большой вопрос.

«Курбан Бекиевич давно уже у нас не был. Я надеюсь, что его не назначат (смеется). У нас есть российские тренеры ничем не хуже Бердыева», — добавил Широков.

При этом бывший футболист отметил, что Бердыев был большим тренером, когда уезжал из России, но сейчас трудно сказать, что он себя представляет.

Ранее «Евро-Футбол.Ру» сообщал, что «Сочи» предлагает Бердыеву трудовой договор на полтора сезона.