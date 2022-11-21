Карпукас рассказал, как отреагировал на приход Галактионова в «Локомотив»

Хавбек столичного «Локомотива» Артём Карпукас высказался о назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера «железнодорожников».

«Когда узнал о назначении, приятно обрадовался. Я видел, как играет молодежная сборная. И мне симпатизировала ее игра», - передает слова полузащитника «Спорт-экспресс».

Напомним, что предыдущим клубом Галактионова был «Пари НН».

«Железнодорожники» неудачно провели первую часть сезона в Российской премьер-лиге. По итогам 17 туров чемпионата страны «Локомотив» набрал всего 13 баллов и располагается на 14-й строчке в турнирной таблице.