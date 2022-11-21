«Спартак» поздравил Джикию с днём рождения

В понедельник, 21 ноября, день рождения отмечает центральный защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия. Футболисту исполнилось 29 лет. «Красно-белые» посредством социальных сетей поздравили своего капитана с праздником.

«Желаем ярких и запоминающихся побед, крепкого здоровья, и всего-всего наилучшего!» - говорится в публикации столичного клуба.

Напомним, что Георгий защищает цвета «народной команды» с 2017 года. За этот отрезок времени Джикия поучаствовал в 150 поединках, в которых отметился пятью забитыми мячами. Трудовое соглашение защитника со «Спартаком» рассчитано до конца 2024 года.