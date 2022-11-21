Карпукас назвал задачу «Локомотива» в РПЛ

Хавбек московского «Локомотива Артём Карпукас поделился мнением о провальном выступлении столичного коллектива в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Чтобы не считать сезон плохим, нужно подняться как можно выше в таблице. Думаю, от сезона уже останутся плохие впечатления. Задача - подняться как можно выше», - приводит слова 20-летнего исполнителя «Чемпионат».

На зимний перерыв в чемпионате России «железнодорожники» ушли на 14-м месте в турнирной таблице. В активе московского коллектива 13 набранных баллов.

В этом году «Локо» осталось сыграть два матча в Фонбет Кубке России – против «Краснодара» и «Пари НН».