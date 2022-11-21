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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Ростова»: «В РПЛ со всеми реально бороться - даже с «Зенитом»

21 Ноября 2022 • 08:19 Комментировать

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов поделился мнением о борьбе за призовые места в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. На зимнюю паузу «жёлто-синие» ушли на третьем месте в турнирной таблице.

«Буду ли я доволен, если «Ростов» останется в топ-3? Смотрим выше, но будем довольны. В РПЛ со всеми реально бороться - даже с «Зенитом». Восемь очков - это немного», - цитирует футболиста издание «Чемпионат».

После 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 42 набранными баллами. Вторым идет московский «Спартак» (36). «Ростов» с 35 очками располагается на третьей строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Данил Глебов
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