Новым главным тренером «Сочи» может стать известный российский специалист Курбан Бердыев. По данным сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», сочинский клуб предлагает Бердыеву контракт сроком на полтора сезона.

В настоящий момент 70-летний Курбан Бердыев работает с иранским «Трактором». Последним клубом, с которым Бердыев работал в России, был «Рубин». Казанский клуб этот специалист покинул в июне 2019 года.

После первой части сезона «Сочи» занимает только девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Это плохой результат для команды, которая в прошлом сезоне финишировала второй.