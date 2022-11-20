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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Сочи» предлагает Бердыеву контракт на полтора сезона эксклюзив

20 Ноября 2022 • 18:36 Комментировать

Новым главным тренером «Сочи» может стать известный российский специалист Курбан Бердыев. По данным сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», сочинский клуб предлагает Бердыеву контракт сроком на полтора сезона.

В настоящий момент 70-летний Курбан Бердыев работает с иранским «Трактором». Последним клубом, с которым Бердыев работал в России, был «Рубин». Казанский клуб этот специалист покинул в июне 2019 года.

После первой части сезона «Сочи» занимает только девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Это плохой результат для команды, которая в прошлом сезоне финишировала второй.


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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Сочи
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