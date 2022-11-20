​Шалимов: «Мне кажется, Мостовой с ума сошёл давно»

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался об Александре Мостовом. Последний ранее критиковал сборную России.

«По Мостовому всё понятно. Я вообще не хочу его обсуждать. Мне кажется, он с ума сошёл давно. «Царь»? Да-да, российский, мне кажется, не испанский. У испанцев вообще «Король», а не «Царь», - высказался Шалимов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что прозвище «Царь» Александр Мостовой получил в период выступлений за испанскую «Сельту».

В воскресенье сборная России проводит товарищеский матч против Узбекистана в Ташкенте. Следить за развитием событий на футбольном поле можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.