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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Шалимов: «Мне кажется, Мостовой с ума сошёл давно»

20 Ноября 2022 • 15:39 Комментировать (1)

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался об Александре Мостовом. Последний ранее критиковал сборную России.

«По Мостовому всё понятно. Я вообще не хочу его обсуждать. Мне кажется, он с ума сошёл давно. «Царь»? Да-да, российский, мне кажется, не испанский. У испанцев вообще «Король», а не «Царь», - высказался Шалимов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что прозвище «Царь» Александр Мостовой получил в период выступлений за испанскую «Сельту».

В воскресенье сборная России проводит товарищеский матч против Узбекистана в Ташкенте. Следить за развитием событий на футбольном поле можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

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Александр Мостовой Игорь Шалимов
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Комментарии (1)
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Прям щас
20 Ноября 2022 в 15:46
да не волнуйтесь так. у вас обоих вполне есть шанс получить пахана. жесткая рука, строгий но справедливый - вон как хорошо с зеками разговаривает.
и кто там царь, кто король, а кто королева вам скажут. все как вы любите гг
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