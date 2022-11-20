​Судья Карасёв: «Думаю, о международной карьере можно забыть»

Известный российский арбитр Сергей Карасёв не рассчитывает на то, что ему снова удастся поработать на международных матчах.

Напомним, что в условиях санкций со стороны УЕФА и ФИФА российские арбитры не получают назначения на международные матчи.

«Я международную страничку для себя закрыл. Если в феврале-марте были мысли, что мы вернёмся, то теперь я понял, что нет. Надо смириться и жить дальше в России, не думать, что будет. Думаю, о международной карьере можно забыть», - высказался Карасёв, чьи слова приводит «РБ Спорт».

Напомним, что в прошлом году Сергей Карасёв работал на матчах чемпионата Европы. Также российский рефери обслуживал матч за суперкубок УЕФА между английским «Челси» и испанским «Вильярреалом».