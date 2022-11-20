Экс-наставник «Валенсии»: «РПЛ интересна любому тренеру»

Сербский специалист Мирослав Джукич прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны представителей Российской премьер-лиги - «Краснодара» и «Сочи».

«РПЛ интересна любому тренеру. Мне тоже было бы интересно поработать в России. Возможно, мой представитель предложил меня клубам из России, но пока конкретики нет», - передает слова тренера Sport24.

Джукич известен по работе в национальной сборной Сербии. На клубном уровне специалист тренировал «Валенсию», «Кордову», «Райо Вальекано» и хихонский «Спортинг».

На зимнюю паузу в чемпионате России «Краснодар» ушел на восьмом месте, а «Сочи» - на девятом.