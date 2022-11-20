«Спартак» не заинтересован в Гюнтере

«Спартак» не заинтересован в услугах защитника «Вероны» Корая Гюнтера, сообщает Metaratings.

Ранее сообщалось, что 28-летний немец рассматривает «Спартак» и ЦСКА в качестве приоритетных вариантов для продолжения своей карьеры.

Действующий контракт Гюнтера с «Вероной» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 4,5 миллиона евро. Ранее Гюнтер также выступал за «Галатасарай», дортмундскую «Боруссию» и «Дженоа».

В текущем сезоне немец провёл в составе итальянской команды 14 матчей, забив в них один мяч и отдав одну результативную передачу. За взрослую сборную Германии Гюнтер никогда не выступал.