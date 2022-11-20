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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Хапоэле» высказались о выкупе Шапи

20 Ноября 2022 • 12:16 Комментировать

Ширан Абрамов, который является пресс-атташе «Хапоэля» (Беэр-Шева), высказался насчет возможного выкупа хавбека «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова.

«Клуб занимается выкупом Шапи? Мы все время контактируем с «Краснодаром». Скоро будут новости», - приводит слова представителя израильского клуба издание «Спорт-экспресс».

В СМИ была новость, что «Хапоэль» планирует выкупить российского полузащитника за один миллион евро.

Шапи выступает за команду из Израиля на правах аренды с лета текущего года. В сезоне-2022/2023 Сулейманов принял участие в 15 матчах, отметившись тремя забитыми мячами и четырьмя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Хапоэль Беэр-Шева Магомед-Шапи Сулейманов
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