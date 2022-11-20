Гюнтер может перейти в ЦСКА или «Спартак»

Защитник «Вероны» Корай Гюнтер готов к переезду в РПЛ уже зимой, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в качестве основных вариантов 28-летний немец рассматривает московские «Спартак» и ЦСКА. Отмечается, что Гюнтер не хочет, чтобы всё выглядело так, как будто он бросает свой нынешний клуб, занимающий сейчас последнее 20-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, в трудной ситуации. Несмотря на то, что игрок пока не имеет конкретных предложений, ему было бы интересно попробовать себя в чемпионате России.

Действующий контракт защитника с итальянским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 4,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Гюнтер провёл за «Верону» 14 матчей, отметившись в них одним забитым голом и одной результативной передачей.