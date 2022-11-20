Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гюнтер может перейти в ЦСКА или «Спартак»

20 Ноября 2022 • 10:00 Комментировать
Торино
...
Верона
1 1.83 X 3.60 2 4.40
04.01 16:30

Защитник «Вероны» Корай Гюнтер готов к переезду в РПЛ уже зимой, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в качестве основных вариантов 28-летний немец рассматривает московские «Спартак» и ЦСКА. Отмечается, что Гюнтер не хочет, чтобы всё выглядело так, как будто он бросает свой нынешний клуб, занимающий сейчас последнее 20-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, в трудной ситуации. Несмотря на то, что игрок пока не имеет конкретных предложений, ему было бы интересно попробовать себя в чемпионате России.

Действующий контракт защитника с итальянским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 4,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Гюнтер провёл за «Верону» 14 матчей, отметившись в них одним забитым голом и одной результативной передачей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Верона Корай Гюнтер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОРИНО ВЕРОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Ноября
10:28 · Россия. Премьер-лига
Сербский тренер Джукич был предложен «Краснодару» и «Сочи»
10:11 · Россия. Премьер-лига
Мележиков – о Fan ID: «Что касается посещаемости, уверен, что она упадёт»
10:00 · Россия. Премьер-лига
Гюнтер может перейти в ЦСКА или «Спартак»
09:54 · Россия. Премьер-лига
Сорокин: «Предложений возглавить РПЛ мне не поступало»
09:52 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» оценили результат команды и работу Абаскаля
09:20 · Россия. Премьер-лига
Генич: «Краснодару» стоит присмотреться к Слуцкому»
09:08 · Россия. Премьер-лига
Генич: «Химки» - это шапито»
08:56 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Дзюба может помочь абсолютно любой команде»
08:38 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Не удивлюсь, если Слуцкий окажется в «Краснодаре»
08:15 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА назвал «Аталанте» стоимость Зайнутдинова
07:54 · Россия. Премьер-лига
Агент Тюкавина опроверг слухи о том, что его подопечный хочет уйти из «Динамо»
07:46 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бояринцев: «Бельгия созрела для большого успеха»
07:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Магкеев: «Ставлю на Бразилию»
07:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Тихонов ставит на Бразилию и Аргентину
06:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Скопинцев объявил, что будет болеть за Камерун
Все новости
Рекомендуем