Сорокин: «Предложений возглавить РПЛ мне не поступало»

Консультант оргкомитета «Катар‑2022» Алексей Сорокин прокомментировал слухи о том, что он был одним из кандидатов на пост главы РПЛ.

Футбольный деятель рассказал о том, что после чемпионата мира 2018 года, проходившего в России, гендиректором оргкомитета которого он являлся, распространялось очень много слухов касательно тех должностей, претендентом на которые он якобы являлся. Не стала исключением и новость касательно поста главы Российской Премьер-лиги, признался Сорокин.

«Если честно, никаких предложений возглавить РПЛ мне не поступало. Считаю, что Алаев — достойный кандидат», - приводит слова Сорокина «Матч ТВ».