Тарханов: «Дзюба может помочь абсолютно любой команде»

Экс-наставник екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о дальнейших перспективах 34-летнего центрфорварда Артёма Дзюбы, ныне пребывающего в статусе свободного агента.

«Всё зависит только от Дзюбы: сможет найти команду или нет. Другой вопрос - кто его возьмет. Но я не думаю, что Дзюба закончил. Он может помочь абсолютно любой команде», - приводит слова Александра «Чемпионат».

Последним местом работы опытного бомбардира был турецкий «Адана Демирспор». Форвард провел в этой команде несколько месяцев, после чего принял решение досрочно расторгнуть контракт. На счету Дзюбы один гол в пяти матчах за «Адана Демирспор».