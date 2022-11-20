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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко: «Не удивлюсь, если Слуцкий окажется в «Краснодаре»

20 Ноября 2022 • 08:38 Комментировать

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, где может продолжить карьеру Леонид Слуцкий. В данный момент тренер пребывает в статусе безработного после ухода из казанского «Рубина».

«Не удивлюсь, если Слуцкий окажется в «Краснодаре» или в другом клубе РПЛ. Бывает так, что в одной команде получается, а в другой - нет. Не всегда зависит от человека», - передает слова Червиченко издание «Чемпионат».

После 17 туров Российской премьер-лиги краснодарский коллектив набрал 25 баллов и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. Ближайший матч «быки» проведут против московского «Локомотива» в Фонбет Кубке России 23 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Леонид Слуцкий Андрей Червиченко
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