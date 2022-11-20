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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Тюкавина опроверг слухи о том, что его подопечный хочет уйти из «Динамо»

20 Ноября 2022 • 07:54 Комментировать

В последнее время было немало слухов о том, что нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин мог бы покинуть команду. Однако его агент Алексей Сафонов заявил, что эти слухи чаще всего действительности не соответствуют. По его словам, Тюкавин настроен на выполнение своего контракта.

- Много слухов вокруг Тюкавина? Он пока никуда не собирается. А слухи, на то и слухи. Есть действующий контракт, мы его выполняем. Какие к нам вопросы? - цитирует Сафонова издание «Спорт-Экспресс».

Свой следующий матч в чемпионате России московское «Динамо» проведет лишь в начале марта против «Крыльев Советов».  

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Сафонов Константин Тюкавин
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