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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков нашел идеальный вариант для Дзюбы

19 Ноября 2022 • 23:42 Комментировать

Бывший футболист сборной России Роман Широков рассказал о том, куда может перейти форвард Артём Дзюба. После ухода из турецкого «Адана Демирспора» Артём оказался без клуба, а потому его начали сватать в различные клубы РПЛ и Первой лиги. Не обошел стороной этот вопрос и Широков. По предположению Романа, Артём вполне мог бы перейти в «Сочи».

«Единственная команда, которая на что-то претендует и может себе позволить пригласить Дзюбу – это «Сочи». В России больше никто не позовет. Пойдет ли Артём… Мне кажется, что для Дзюбы – это идеальный вариант. Да и для «Сочи» на полгода точно неплохо. Вопрос лишь в том, готов ли он сюда приехать. Может быть, он грезит европейскими чемпионатами. Да, в Турции не совсем получилось. Может, у него есть еще какие-то варианты. Но единственный более и менее нормальный вариант, который личной я для себя представляю – это «Сочи», - рассказал Роман Широков в беседе с «Чемпионатом».

Ранее Артёма Дзюбу активно сватали в клубы чемпионата России и Первой лиги. При этом, наиболее вероятными вариантами для продолжения карьеры Дзюбы назывались московское «Торпедо» и казанский «Рубин». Представители питерского «Зенита» на вопрос о возможном возвращении Артём в клуб ответили однозначным отказом.

Кроме того, некоторые звезды отмечали, что Артём Дзюба мог бы отойти от футбольных дел, и поучаствовать в проекте на телевидении. Так, известного футболиста рад бы был видеть на «Ледниковом периоде» продюсер проекта.

«У нас в проекте катался Руслан Нигматуллин, мы помним, как здорово катался Дима Сычёв. Участие Артёма поэтому было бы уже не премьерой, это мог быть третий футболист в «Ледниковом периоде». Думаю, Артём действительно смотрелся бы хорошо здесь. Он яркий персонаж, оригинальный и независимый», - отмечал в беседе с ТАСС Авербух.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Роман Широков Артём Дзюба звезды футбола
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