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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Грушевский: Зделар и Мендес пока не впечатляют

19 Ноября 2022 • 19:53 Комментировать

Известный шоумен и поклонник ЦСКА Михаил Грушевский оценил игру Саши Зделара и Виктора Мендеса в первой части сезона РПЛ.

«От Зделара ждал большего. Думал, к нам едет злой пес а-ля Вернблум, который в опорной зоне всех перегрызет. Это не про серба», — заявил Грушевский «Спорт-Экспрессу».

Эксперт отметил, что Зделар является трудолюбивым игроком, который имеет игровой интеллект, но он абсолютно провалил встречу с «Динамо».

Также Грушевский признался, что его не впечатляет Виктор Мендес, хотя на него все возлагают большие надежды.

После 17 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 29 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Михаил Грушевский Понтус Вернблум Виктор Мендес Саша Зделар
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