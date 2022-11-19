Грушевский: Зделар и Мендес пока не впечатляют

Известный шоумен и поклонник ЦСКА Михаил Грушевский оценил игру Саши Зделара и Виктора Мендеса в первой части сезона РПЛ.

«От Зделара ждал большего. Думал, к нам едет злой пес а-ля Вернблум, который в опорной зоне всех перегрызет. Это не про серба», — заявил Грушевский «Спорт-Экспрессу».

Эксперт отметил, что Зделар является трудолюбивым игроком, который имеет игровой интеллект, но он абсолютно провалил встречу с «Динамо».

Также Грушевский признался, что его не впечатляет Виктор Мендес, хотя на него все возлагают большие надежды.

После 17 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 29 набранных очков.