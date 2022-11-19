Грушевский поставил ЦСКА «тройку» за первую половину сезона

Известный шоумен и поклонник ЦСКА Михаил Грушевский высказался о результатах «армейцев» в первой части сезона РПЛ.

«Были, конечно, за 17 туров и яркие матчи. Но объективно, с учетом пятого места в таблице, количества упущенных побед и совершенно недопустимых поражений — больше тройки команда не заслуживает», — заявил Грушевский «Спорт-Экспрессу».

Эксперт надеется, что по итогам сезона ЦСКА сможет попасть в тройку, ведь бронзовая медаль станет небольшим праздником для болельщиков, команда не попадала в призовую зону уже с 2018 года.

Напомним, Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, возобновление турнира запланировано на март 2023 года.