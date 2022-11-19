Грушевский назвал Карраскаля «законченным эгоистом»

Известный шоумен и поклонник ЦСКА Михаил Грушевский поделился мнением о полузащитнике «армейцев» Хорхе Карраскаля.

«ЦСКА нужен вожак в центре поля. Такой, как Влашич. Карраскаль по своему функционалу мог бы вытянуть эту роль. Но он карнавальщик, игрок настроения и законченный эгоист», — приводит слова Грушевского «Спорт-Экспресс».

При этом эксперт отметил, что когда футболист в порядке, то он демонстрирует превосходную игру, а если у него что-то идет не так, то сразу теряется на поле.

В текущем сезоне 24-летний колумбиец принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал пять ассистов.