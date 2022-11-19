Карпин ответил на критику Мостового и Радимова

Наставник российской сборной Валерий Карпин отреагировал на критику от бывших партнёров по национальной команде.

«Мостовой, Радимов? Кто эти люди? Они много кого тренировали? Лучше слушать тех, кто тренировал со сборной», — заявил специалист в интервью «Чемпионату». Также тренер рассказал, что у него и подопечных по сборной хорошее настроение накануне встречи с Узбекистаном, несмотря на недавнюю ничью с Таджикистаном.

Напомним, что вторая игра в рамках ноябрьского сбора состоится уже завтра, 20 ноября. Стартовый свисток арбитра назначен на 15:00 по московскому времени.