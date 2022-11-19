Лепёхин высказался о возможном завершении карьеры Дзюбы

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин отреагировал на возможный переход нападающего Артёма Дзюбы в «Краснодар». Ранее сообщалось, что услуги форварда были предложены «быкам», но клуб не стал рассматривать игрока.

«То, что «Краснодар» отказался от Дзюбы, — это не повод заканчивать карьеру. Проблем со здоровьем у него нет, а мотивация — есть», — заявил Лепёхин «Чемпионату».

При этом эксперт считает, что если единственной мотивацией Дзюбы являются деньги, то тогда ему стоит завершать карьеру.

Ранее 34-летний нападающий расторг трудовое соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор», за который выступал с августа этого года.