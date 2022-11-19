Точилин ответил на вопрос о приходе Бердыева в «Сочи»

Наставник «Сочи» Александр Точилин высказался о новости о возможном приходе в клуб экс-тренера казанского «Рубина» и «Ростова» Курбана Бердыева.

«Бердыев возглавит «Сочи»? У нас такой информации нет. Слышу подобное только от тех, кто мне звонит. Только от вас и слышу эту информацию», - передает слова специалиста издание «Чемпионат».

В настоящий момент Бердыев занимает пост главного тренера иранского клуба «Трактор». Он возглавляет эту команду с июня нынешнего года.

По итогам 17 туров Российской премьер-лиги «Сочи» набрал 25 баллов и занимает девятое место в турнирной таблице.