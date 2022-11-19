Главный тренер иранского «Трактора» Курбан Бердыев может возглавить «Сочи». Ранее сообщалось, что экс-наставник «Рубина» и «Ростова» может стать новым рулевым сочинского клуба.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в случае подписания контракта между сторонами, «Сочи» может приобрести защитника московского «Спартака» Миху Мевлю. У словенца дела в стане «красно-белых» идут не очень хорошо, а Бердыев рассчитывает на футболиста, с которым вместе работал в «Ростове».

Напомним, ранее появилась информация, что тренер южан Вадим Гаранин покинул свой пост, а команду принял Александр Точилин, но официального заявления от клуба пока не было.