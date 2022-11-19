Чалов покинул сборную России

Центрфорвард московского ЦСКА Фёдор Чалов не сыграет в ближайшем товарищеском матче сборной России. Нападающий покинул расположение национальной команды из-за болезни, об этом сообщила пресс-служба «армейцев».

«У Фёдора появились признаки вирусной инфекции, повышение температуры. Он покинул расположение сборной и вылетел в Москву, где продолжит лечение», - говорится в сообщении столичного клуба.

В воскресенье, 20 ноября, сборная России поведет очередной контрольный поединок. На этот раз противостоять подопечным Валерия Карпина будет национальная команда Узбекистана.

В предыдущем спарринге россияне разошлись миром с Таджикистаном (0:0).