Инсайдер анонсировал возвращение Бердыева в РПЛ

Инсайдер Иван Карпов посредством своего телеграм-канала сообщил, кто станет новым главным тренером «Сочи». Этот пост в ближайшем будущем должен занять Курбан Бердыев, который сейчас работает в иранском «Тракторе».

Последним российским клубом в карьере Бердыева был казанский «Рубин». Вместе с этой командой 70-летний специалист два раза становился чемпионом Премьер-лиги, в также выигрывал кубок страны.

В чемпионате Ирана российский тренер работает с лета текущего года.

Напомним, что Сочи после 17 туров Премьер-лиги располагается на девятой позиции в турнирной таблице.