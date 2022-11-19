Агент Минасов: У Широкова есть амбиции реализовать себя в роли функционера

Арсен Минасов, экс-агент бывшего полузащитника «Зенита» Романа Широкова, поделился информацией о будущих планах хавбека.

«У него есть огромное желание работать менеджером первого звена. То есть, гендиректором или спортивным директором клуба с широкими полномочиями», — заявил Минасов «Матч ТВ».

Агент отметил, что тот клуб, который пригласит к себе Широкова, точно не будет жалеть об этом, ведь экс-игрок очень хочет реализовать себя в роли функционера.

Напомним, Широков завершил профессиональную карьеру в 2016 году. Он успел поиграть за такие клубы, как ЦСКА, «Спартак», «Зенит», «Краснодар», «Химки» и многие другие российские команды.