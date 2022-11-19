Форвард «Пари НН» заинтересовал клубы ОАЭ и Саудовской Аравии

Форвард «Пари НН» Милсон может продолжить карьеру в чемпионатах Саудовской Аравии и ОАЭ. Об этом сообщается на страницах издания «РБ Спорт».

Согласно информации источника, сразу несколько представителей этих стран интересовались возможностью подписания 23-летнего игрока, но конкретных предложений в Нижний Новгород пока не поступало.

В составе российского коллектива ангольский нападающий выступает с февраля нынешнего года. Его действующее трудовое соглашение с «Пари НН» рассчитано до лета 2024 года и включает в себя опцию пролонгации.

В текущем сезоне Милсон провел 20 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.