«Мы не общаемся и вряд ли будем»: Мостовой ответил Карпину

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой, ныне выступающий в роли эксперта, прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина. Накануне специалист заявил, что Мостового не будет в тренерском штабе национальной команды.

«Карпин сказал, что меня не будет в штабе сборной? Мне все равно на это, у всех своя жизнь. Мы не общаемся и вряд ли будем», - передает слова Александра издание Sport24.

Напомним, что в воскресенье, 20 ноября, сборная России сыграет товарищескую встречу с национальной командой Узбекистана. Спарринг состоится в Ташкенте, начало – 15:00 по московскому времени.