Осинькин оценил роль Фролова в «Крыльях Советов»

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о третьем вратаре команды Евгении Фролове.

«Он уже намного более опытный футболист. Его роль в этой ситуации такая, что мы уверены в его уровне. Когда нам нужно будет, всегда можем на него надеяться», — цитирует слова Осинькина официальный сайт самарского клуба.

Специалист считает, что для молодых игроков важно, когда рядом есть такой профессионал, у каждого голкипер есть своя роль, поэтому ничего не стоит менять на этой позиции.

34-летний Фролов выступает за «Крылья Советов» с 2020 года, в текущем сезоне он на поле пока не появлялся.