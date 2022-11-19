Осинькин: Ломаева и Овсянникова не стоит критиковать, они ещё молодые вратари

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал конкуренцию на вратарской позиции в команде.

Осинькин сказал официальному сайту клуба, что Иван Ломаев и Богдан Овсянников являются молодыми по вратарским меркам футболистами, в таком возрасте они не могут играть стабильно, поэтому ошибок не избежать. Тренер отметил, что вратарей не стоит сейчас за это критиковать.

Ломаев в текущем сезоне провел 12 матчей в Российской премьер-лиге, в которых пропустил 19 мячей и два раза сыграл «на ноль».

Овсянников принял участие в 9 встречах с учетом всех турниров, пропустил 9 голов и четыре раза смог сохранить свои ворота «сухими».