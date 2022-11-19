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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Захаряна прокомментировал процесс переговоров с «Челси»

19 Ноября 2022 • 14:06 Комментировать

Агент полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна Павел Андреев прокомментировал процесс переговоров с лондонским «Челси».

«Давайте пока не будем об этом. Это довольно сложная история с большим количеством вводных. Арсену нужно становиться лучше с каждым днём и прогрессировать», - приводит слова Андреева «Чемпионат».

Специалист признался, что испытывает положительные эмоции от трудолюбия и отношения к себе Арсена Захаряна.

Арсен Захарян дебютировал за молодёжную команду столичного клуба в феврале 2020 года, а уже спустя девять месяцев, в первый день ноября, дебютировал в Российской Премьер-лиге.

За главную команду национальной сборной России дебютировал первого сентября 2021 года.

Сообщается, что лондонский «Челси» собирается продолжить переговоры о переходе 19-летнего футболиста в английский клуб предстоящей зимой.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Павел Андреев Арсен Захарян Трансферы футбола - зима 2023
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