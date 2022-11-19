«Оренбург» сообщил о завершении переговоров с «Краснодаром» по переходу Лички

Футбольный функционер Дмитрий Андреев, занимающий пост спортивного директора «Оренбурга», заявил, что клуб не собирается отпускать наставника Марцела Личку в «Краснодар».

«У нас действующий контракт. Мы как работали, так и работаем. Нам объяснили позицию «Краснодара», мы им рассказали свое видение. На этом переговоры закончились», - передает слова представителя клуба «Спорт-экспресс».

45-летний чешский специалист занимает пост главного тренера «Оренбурга» с лета 2020 года. На зимнюю паузу команда ушла на седьмом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.