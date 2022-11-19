«Оренбург» не отпустил Личку в «Краснодар»

Боссы «Оренбурга» не хотят расставаться с главным тренером команды Марцелом Личкой, об этом рапортует издание «Спорт-экспресс».

Ранее в российской прессе сообщалось, что интерес к специалисту проявляет другой представитель Премьер-лиги – «Краснодар». «Быки» рассчитывали переманить наставника, однако «Оренбург» всячески препятствует переходу тренера. В настоящий момент краснодарцами руководит Александр Сторожук.

Напомним, что Личка занимает пост главного тренера «Оренбурга» с августа 2020 года. После 17 проведенных туров команда набрала 25 баллов и располагается на седьмом месте в турнирной таблице.