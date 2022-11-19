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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА имеет несколько предложений по Гайчу

19 Ноября 2022 • 10:34 Комментировать

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч, правами на которого владеет московский ЦСКА, пользуется спросом на трансферном рынке. По сообщениям журналистов Metaratings.ru, «армейцы» получили несколько предложений по его трансферу.

Источник отмечает, что окончательное решение по будущему 23-летнего футболиста будет принято после завершения грядущих матчей в Фонбет Кубке России.

Одним из главных претендентов на Адольфо считается аргентинский клуб «Индепендьенте».

В текущем сезоне Гайч принял участие в 11 матчах ЦСКА, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт рассчитан до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Адольфо Гайч
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