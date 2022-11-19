Шунин - о переходе в Азию: «Нужно двигаться в том направлении, где будут официальные игры»

Вратарь московского «Динамо» и сборной России Антон Шунин поделился мнением касательно возможного перехода страны в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Играть официальные матчи всегда лучше, чем товарищеские. Нужно двигаться в том направлении, где будут официальные игры, где можно бороться», - передает слова голкипера издание «Известия».

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от международных турниров.

Последний матч подопечные Валерия Карпина провели против команды Таджикистана. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. 20 ноября сборная России на выезде сыграет товарищескую встречу с Узбекистаном.