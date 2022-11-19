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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шунин - о переходе в Азию: «Нужно двигаться в том направлении, где будут официальные игры»

19 Ноября 2022 • 10:28 Комментировать (1)

Вратарь московского «Динамо» и сборной России Антон Шунин поделился мнением касательно возможного перехода страны в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Играть официальные матчи всегда лучше, чем товарищеские. Нужно двигаться в том направлении, где будут официальные игры, где можно бороться», - передает слова голкипера издание «Известия».

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от международных турниров.

Последний матч подопечные Валерия Карпина провели против команды Таджикистана. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. 20 ноября сборная России на выезде сыграет товарищескую встречу с Узбекистаном.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Антон Шунин
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Комментарии (1)
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Прям щас
19 Ноября 2022 в 10:38
можно подумать выбор есть гг
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