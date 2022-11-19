Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бердыев может возглавить клуб РПЛ

19 Ноября 2022 • 00:48 Комментировать

«Сочи» рассматривает кандидатов на пост главного тренера. По сообщениям в телеграм-канале журналиста Сергея Ильева, среди кандидатов фигурирует экс-наставник казанского «Рубина» Курбан Бердыев, который в настоящий момент руководит иранским «Трактором».

Ранее стало известно, что Вадим Гаранин покинет пост наставника южан.

По итогам 17 туров Российской премьер-лиги «Сочи» набрал 25 баллов и располагается на девятой строчке в турнирной таблице. В этом году команде осталось провести два поединка в рамках Фонбет Кубка России – против московских клубов «Торпедо» и ЦСКА.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Ноября
00:48 · Россия. Премьер-лига
Бердыев может возглавить клуб РПЛ
00:21 · Россия. Премьер-лига
Ребров сказал, что Абаскаль был инициатором похода на хоккей
18 Ноября
22:47 · Россия. Премьер-лига
Опорник «Локомотива» Баринов не интересен «Галатасараю»
22:25 · Кубок России
Агент Джорджевича: «Лука точно сможет принять участие в оставшихся в этом году матчах»
22:07 · Россия. Премьер-лига
Форвард ЦСКА Гайч интересен «Индепендьенте»
22:07 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «Будет интересно посмотреть за Бариновым, но в Турции будет непросто»
21:57 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин – о выступлении за границей: «Поддерживаю Баринова в этом вопросе»
21:15 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль посетил дерби «Спартак» - ЦСКА в КХЛ в «красно-белых» цветах
21:05 · Россия. Премьер-лига
В Великом Новгороде открылся филиал «Динамо»
20:15 · Россия. Премьер-лига
Измайлов – о стадионе «Спартака»: «Знаю его вдоль и поперёк»
19:57 · Россия. Премьер-лига
«Истанбул Башакшехир» опроверг информацию об интересе к Баринову
19:30 · Россия. Премьер-лига
Баринов: «Ну Педриньо и Педриньо» 1
19:10 · Россия. Премьер-лига
«Фенербахче» не интересуется Бариновым
19:01 · Россия. Премьер-лига
Измайлов – о борьбе с договорными матчами: «Это обычная оперативная работа»
18:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Газзаев высказался о паузе, связанной с проведением ЧМ-2022
Все новости
Рекомендуем