Ребров сказал, что Абаскаль был инициатором похода на хоккей

Главный тренер московского «Спартака» Гилермо Абаскаль был инициатором похода на хоккей. Об этом сообщил технический директор клуба и бывший вратарь Артём Ребров.

«Гильермо - молодец, он был инициатором и сказал, давайте в перерыв сходим на хоккей. Мы выбрали день, им было необычно, интересно», — сказал ТАСС Ребров.

Напомним, в пятницу молодой тренер «Спартака» и его помощники сходили на матч ХК «Спартак» в КХЛ. Хозяева арены звёздных гостей не порадовали и проиграли ХК ЦСКА – 2:4.

Гильермо Абаскаль возглавляет «красно-белых» с лета 2022 года. После 17 туров под руководством Абаскаля «Спартак» занимает второе место в МИР РПЛ. У команды 36 очков, 11 побед, три ничьих и всего три поражения. Отставание от идущего первым «Зенита» - шесть очков. Отрыв от идущего третьим «Ростова» - одно очко.

Возобновится РПЛ в марте 2023 года.