Как выглядела бы таблица, если в чемпионате России играли только россияне

Что было бы, если все легионеры клубов РПЛ воспользовались разрешением ФИФА и приостановили свои контракты. Понимаем, что на месте легионеров были бы россияне, но хотелось бы посмотреть, насколько клубы зависят от иностранных футболистов.
Лидирующий в чемпионате «Зенит» значительно потерял бы в забитых мячах, вместо одного поражения у команды с берегов Невы было бы 3 неудачи.
Также в забитых мячах потерял бы «Спартак», так как треть мячей на счету голландского полузащитника Куинси Промеса, однако «красно-белые» сохранили место в тройке
Лидирует в обновлённой таблице «Ростов», ведь за команду с берегов Дона выступает всего один легионер (Хорен Байрамян).
Московское «Торпедо», которое занимает последнее место в турнирной таблице, так и осталось замыкать её даже без голов иностранных футболистов, при этом у подопечных Андрея Талалаева ноль в графе побед.
Тур 1
«Химки» – «Зенит» 1:0 (1:1*);
ЦСКА – «Урал» 1:0 (2:0);
«Оренбург» – «Крылья Советов» 2:4 (2:4);
«Ахмат» – «Спартак» 1:0 (1:1);
«Торпедо» – «Сочи» 0:3 (1:3);
«Локомотив» – «Пари НН» 0:1 (1:1);
«Краснодар» – «Факел» 1:2 (2:2);
«Динамо» – «Ростов» 1:1 (1:1).
Тур 2
«Зенит» – «Крылья Советов» 3:0 (3:0);
ЦСКА – «Сочи» 0:0 (3:0);
«Оренбург» – «Урал» 3:0 (3:0);
«Краснодар» – «Спартак» 0:3 (1:4);
«Химки» – «Пари НН» 3:0 (3:0);
«Динамо» – «Торпедо» 4:0 (4:0);
«Локомотив» – «Ростов» 2:2 (2:2);
«Ахмат» – «Факел» 2:1 (2:1).
Тур 3
«Урал» – «Краснодар» 1:1 (1:3);
«Факел» – «Динамо» 3:3 (3:3);
«Зенит» – «Локомотив» 3:0 (5:0);
«Сочи» – «Ахмат» 0:1 (2:1);
«Пари НН» – ЦСКА 2:2 (2:2);
«Спартак» – «Оренбург» 1:0 (4:1);
«Крылья Советов» – «Торпедо» 1:1 (1:1);
«Ростов» – «Химки» 1:1 (1:1).
Тур 4
«Урал» – «Спартак» 0:1 (0:2);
ЦСКА – «Факел» 2:1 (4:1);
«Краснодар» – «Локомотив» 0:0 (3:0);
«Ахмат» – «Зенит» 0:0 (0:0);
«Торпедо» – «Химки» 1:3 (1:3);
«Крылья Советов» – «Динамо» 0:1 (0:2);
«Сочи» – «Пари НН» 1:0 (2:1);
«Ростов» – «Оренбург» 2:1 (2:1).
Тур 5
«Факел» – «Урал» 0:0 (0:0);
«Локомотив» – «Крылья Советов» 1:1 (1:1);
«Зенит» – ЦСКА 0:1 (2:1);
«Динамо» – «Краснодар» 0:0 (0:0);
«Химки» – «Ахмат» 1:3 (1:3);
«Оренбург» – «Торпедо» 1:0 (1:0);
«Пари НН» – «Ростов» 2:4 (3:4);
«Спартак» – «Сочи» 1:0 (3:0).
Тур 6
«Крылья Советов» – «Факел» 1:1 (1:1);
«Урал» – «Пари НН» 0:0 (0:1);
«Химки» – «Локомотив» 0:1 (0:3);
«Динамо» – «Спартак» 1:0 (1:0);
«Ростов» – «Сочи» 2:1 (2:2);
ЦСКА – «Ахмат» 2:0 (4:2);
«Зенит» – «Торпедо» 1:0 (2:0);
«Краснодар» – «Оренбург» 1:0 (2:0).
Тур 7
«Сочи» – «Химки» 2:1 (4:1);
«Пари НН» – «Динамо» 2:2 (2:2);
«Факел» – «Спартак» 1:2 (1:4);
«Ахмат» – «Крылья Советов» 0:2 (1:2);
«Урал» – «Зенит» 0:1 (0:4);
«Локомотив» – «Оренбург» 4:1 (5:1);
«Торпедо» – «Краснодар» 1:1 (1:4);
«Ростов» – ЦСКА 0:0 (0:0).
Тур 8
«Оренбург» – «Химки» 1:1 (3:1);
«Пари НН» – «Факел» 2:1 (3:1);
«Краснодар» – «Сочи» 0:1 (2:1);
«Динамо» – «Урал» 2:0 (2:1);
«Крылья Советов» – ЦСКА 0:1 (0:1);
«Локомотив» – «Ахмат» 1:1 (1:2);
«Спартак» – «Зенит» 1:1 (1:2);
«Торпедо» – «Ростов» 0:1 (0:1).
Тур 9
«Сочи» – «Динамо» 1:1 (2:1);
«Химки» – «Крылья Советов» 0:0 (0:0);
ЦСКА – «Краснодар» 1:0 (4:1);
«Ахмат» – «Пари НН» 1:3 (1:3);
«Урал» – «Торпедо» 0:0 (2:0);
«Факел» – «Локомотив» 1:0 (2:0);
«Зенит» – «Оренбург» 3:0 (8:0);
«Ростов» – «Спартак» 4:2 (4:1).
Тур 10
«Урал» – «Ахмат» 1:1 (1:2);
«Торпедо» – ЦСКА 0:0 (1:0);
«Ростов» – «Крылья Советов» 1:1 (2:1);
«Динамо» – «Зенит» 0:1 (0:2);
«Пари НН» – «Оренбург» 0:2 (0:2);
«Сочи» – «Факел» 0:1 (1:1);
«Краснодар» – «Химки» 2:1 (3:1);
«Спартак» – «Локомотив» 1:0 (1:0).
Тур 11
«Оренбург» – «Сочи» 2:1 (4:1);
«Химки» – ЦСКА 1:2 (1:2);
«Локомотив» – «Урал» 2:2 (2:4);
«Факел» – «Торпедо» 2:2 (2:2);
«Зенит» – «Ростов» 1:1 (3:1);
«Пари НН» – «Спартак» 0:0 (1:2);
«Ахмат» – «Динамо» 2:1 (2:1);
«Крылья Советов» – «Краснодар» 0:0 (0:0).
Тур 12
«Урал» – «Химки» 1:1 (2:1);
«Факел» – «Зенит» 1:0 (1:1);
ЦСКА – «Динамо» 0:1 (1:1);
«Сочи» – «Локомотив» 1:0 (4:0);
«Спартак» – «Крылья Советов» 3:1 (5:2);
«Торпедо» – «Пари НН» 0:0 (0:0);
«Оренбург» – «Ахмат» 2:0 (2:1);
«Ростов» – «Краснодар» 3:0 (3:2).
Тур 13
«Ростов» – «Урал» 1:0 (1:2);
«Химки» – «Факел» 0:0 (0:0);
«Торпедо» – «Локомотив» 0:1 (0:1);
«Краснодар» – «Ахмат» 0:2 (2:3);
«Динамо» – «Оренбург» 2:2 (3:2);
«Крылья Советов» – «Сочи» 1:0 (2:0);
«Пари НН» – «Зенит» 0:1 (0:3);
ЦСКА – «Спартак» 2:2 (2:2).
Тур 14
«Пари НН» – «Краснодар» 0:1 (0:2);
«Факел» – «Ростов» 1:1 (1:1);
«Локомотив» – «Динамо» 0:3 (1:3);
«Оренбург» – ЦСКА – 2:1 (2:2);
«Спартак» – «Химки» 3:0 (5:0);
«Ахмат» – «Торпедо» 0:0 (1:0);
«Урал» – «Крылья Советов» 2:1 (2:1)
«Зенит» – «Сочи» 2:0 (7:0).
Тур 15
«Оренбург» – «Факел» 0:1 (4:1);
«Динамо» – «Химки» 5:1 (6:1);
«Ахмат» – «Ростов» 0:2 (1:2);
«Локомотив» – ЦСКА 0:0 (0:1);
«Сочи» – «Урал» 0:2 (2:2);
«Крылья Советов» – «Пари НН» 1:1 (2:1);
«Спартак» – «Торпедо» 0:0 (1:0);
«Краснодар» – «Зенит» 0:1 (0:1).
Тур 16
«Химки» – «Оренбург» 2:0 (2:0);
«Сочи» – «Спартак» 1:0 (1:1);
«Факел» – «Краснодар» 1:1 (3:3);
«Зенит» – «Ахмат» 1:1 (1:2);
ЦСКА – «Пари НН» 0:1 (0:1);
«Урал» – «Локомотив» 2:2 (2:2);
«Торпедо» – «Крылья Советов» 0:1 (0:2);
«Ростов» – «Динамо» 2:1 (2:1).
Тур 17
«Пари НН» – «Ахмат» 3:2 (3:2);
«Урал» – «Факел» 1:0 (2:0);
«Крылья Советов» – «Ростов» 1:3 (1:3);
«Торпедо» – «Зенит» 0:0 (0:2);
«Локомотив» – «Спартак» 0:1 (1:2);
«Оренбург» – «Краснодар» 3:1 (5:1);
«Химки» – «Сочи» 0:2 (0:2);
«Динамо» – ЦСКА 1:1 (2:1).
* - результат матча.
|1
|Ростов
|+2
|17
|10
|7
|0
|31-15
|37
|2
|Зенит
|-1
|17
|9
|5
|3
|18-6
|32
|3
|Спартак Москва
|-1
|17
|9
|4
|4
|20-11
|31
|4
|Динамо Москва
|=
|17
|7
|7
|3
|29-16
|28
|5
|ЦСКА Москва
|=
|17
|7
|7
|3
|16-11
|28
|6
|Оренбург
|+1
|17
|7
|2
|8
|22-26
|23
|7
|Сочи
|+2
|17
|7
|2
|8
|14-14
|23
|8
|Ахмат
|-2
|17
|6
|5
|6
|16-20
|23
|9
|Факел
|+4
|17
|5
|7
|5
|18-18
|22
|10
|Пари НН
|+2
|17
|5
|6
|6
|17-21
|21
|11
|Крылья Советов
|=
|17
|4
|7
|6
|16-20
|19
|12
|Химки
|+3
|17
|4
|5
|8
|17-24
|17
|13
|Урал
|-3
|17
|3
|8
|6
|12-17
|17
|14
|Локомотив Москва
|=
|17
|3
|6
|8
|14-20
|15
|15
|Краснодар
|-7
|17
|3
|6
|8
|8-20
|15
|16
|Торпедо Москва
|=
|17
|0
|9
|8
|5-19
|9
** - от официальной таблицы РПЛ
Виталий БАЛАШОВ
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