Как выглядела бы таблица, если в чемпионате России играли только россияне

Что было бы, если все легионеры клубов РПЛ воспользовались разрешением ФИФА и приостановили свои контракты. Понимаем, что на месте легионеров были бы россияне, но хотелось бы посмотреть, насколько клубы зависят от иностранных футболистов.

Лидирующий в чемпионате «Зенит» значительно потерял бы в забитых мячах, вместо одного поражения у команды с берегов Невы было бы 3 неудачи.

Также в забитых мячах потерял бы «Спартак», так как треть мячей на счету голландского полузащитника Куинси Промеса, однако «красно-белые» сохранили место в тройке

Лидирует в обновлённой таблице «Ростов», ведь за команду с берегов Дона выступает всего один легионер (Хорен Байрамян).

Московское «Торпедо», которое занимает последнее место в турнирной таблице, так и осталось замыкать её даже без голов иностранных футболистов, при этом у подопечных Андрея Талалаева ноль в графе побед.

Тур 1

«Химки» – «Зенит» 1:0 (1:1*);

ЦСКА – «Урал» 1:0 (2:0);

«Оренбург» – «Крылья Советов» 2:4 (2:4);

«Ахмат» – «Спартак» 1:0 (1:1);

«Торпедо» – «Сочи» 0:3 (1:3);

«Локомотив» – «Пари НН» 0:1 (1:1);

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«Краснодар» – «Факел» 1:2 (2:2);

«Динамо» – «Ростов» 1:1 (1:1).

Тур 2

«Зенит» – «Крылья Советов» 3:0 (3:0);

ЦСКА – «Сочи» 0:0 (3:0);

«Оренбург» – «Урал» 3:0 (3:0);

«Краснодар» – «Спартак» 0:3 (1:4);

«Химки» – «Пари НН» 3:0 (3:0);

«Динамо» – «Торпедо» 4:0 (4:0);

«Локомотив» – «Ростов» 2:2 (2:2);

«Ахмат» – «Факел» 2:1 (2:1).

Тур 3

«Урал» – «Краснодар» 1:1 (1:3);

«Факел» – «Динамо» 3:3 (3:3);

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«Зенит» – «Локомотив» 3:0 (5:0);

«Сочи» – «Ахмат» 0:1 (2:1);

«Пари НН» – ЦСКА 2:2 (2:2);

«Спартак» – «Оренбург» 1:0 (4:1);

«Крылья Советов» – «Торпедо» 1:1 (1:1);

«Ростов» – «Химки» 1:1 (1:1).

Тур 4

«Урал» – «Спартак» 0:1 (0:2);

ЦСКА – «Факел» 2:1 (4:1);

«Краснодар» – «Локомотив» 0:0 (3:0);

«Ахмат» – «Зенит» 0:0 (0:0);

«Торпедо» – «Химки» 1:3 (1:3);

«Крылья Советов» – «Динамо» 0:1 (0:2);

«Сочи» – «Пари НН» 1:0 (2:1);

«Ростов» – «Оренбург» 2:1 (2:1).

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Тур 5

«Факел» – «Урал» 0:0 (0:0);

«Локомотив» – «Крылья Советов» 1:1 (1:1);

«Зенит» – ЦСКА 0:1 (2:1);

«Динамо» – «Краснодар» 0:0 (0:0);

«Химки» – «Ахмат» 1:3 (1:3);

«Оренбург» – «Торпедо» 1:0 (1:0);

«Пари НН» – «Ростов» 2:4 (3:4);

«Спартак» – «Сочи» 1:0 (3:0).

Тур 6

«Крылья Советов» – «Факел» 1:1 (1:1);

«Урал» – «Пари НН» 0:0 (0:1);

«Химки» – «Локомотив» 0:1 (0:3);

«Динамо» – «Спартак» 1:0 (1:0);

«Ростов» – «Сочи» 2:1 (2:2);

ЦСКА – «Ахмат» 2:0 (4:2);

«Зенит» – «Торпедо» 1:0 (2:0);

«Краснодар» – «Оренбург» 1:0 (2:0).

Тур 7

«Сочи» – «Химки» 2:1 (4:1);

«Пари НН» – «Динамо» 2:2 (2:2);

«Факел» – «Спартак» 1:2 (1:4);

«Ахмат» – «Крылья Советов» 0:2 (1:2);

«Урал» – «Зенит» 0:1 (0:4);

«Локомотив» – «Оренбург» 4:1 (5:1);

«Торпедо» – «Краснодар» 1:1 (1:4);

«Ростов» – ЦСКА 0:0 (0:0).

Тур 8

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«Оренбург» – «Химки» 1:1 (3:1);

«Пари НН» – «Факел» 2:1 (3:1);

«Краснодар» – «Сочи» 0:1 (2:1);

«Динамо» – «Урал» 2:0 (2:1);

«Крылья Советов» – ЦСКА 0:1 (0:1);

«Локомотив» – «Ахмат» 1:1 (1:2);

«Спартак» – «Зенит» 1:1 (1:2);

«Торпедо» – «Ростов» 0:1 (0:1).

Тур 9

«Сочи» – «Динамо» 1:1 (2:1);

«Химки» – «Крылья Советов» 0:0 (0:0);

ЦСКА – «Краснодар» 1:0 (4:1);

«Ахмат» – «Пари НН» 1:3 (1:3);

«Урал» – «Торпедо» 0:0 (2:0);

«Факел» – «Локомотив» 1:0 (2:0);

«Зенит» – «Оренбург» 3:0 (8:0);

«Ростов» – «Спартак» 4:2 (4:1).

Тур 10

«Урал» – «Ахмат» 1:1 (1:2);

«Торпедо» – ЦСКА 0:0 (1:0);

«Ростов» – «Крылья Советов» 1:1 (2:1);

«Динамо» – «Зенит» 0:1 (0:2);

«Пари НН» – «Оренбург» 0:2 (0:2);

«Сочи» – «Факел» 0:1 (1:1);

«Краснодар» – «Химки» 2:1 (3:1);

«Спартак» – «Локомотив» 1:0 (1:0).

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Тур 11

«Оренбург» – «Сочи» 2:1 (4:1);

«Химки» – ЦСКА 1:2 (1:2);

«Локомотив» – «Урал» 2:2 (2:4);

«Факел» – «Торпедо» 2:2 (2:2);

«Зенит» – «Ростов» 1:1 (3:1);

«Пари НН» – «Спартак» 0:0 (1:2);

«Ахмат» – «Динамо» 2:1 (2:1);

«Крылья Советов» – «Краснодар» 0:0 (0:0).

Тур 12

«Урал» – «Химки» 1:1 (2:1);

«Факел» – «Зенит» 1:0 (1:1);

ЦСКА – «Динамо» 0:1 (1:1);

«Сочи» – «Локомотив» 1:0 (4:0);

«Спартак» – «Крылья Советов» 3:1 (5:2);

«Торпедо» – «Пари НН» 0:0 (0:0);

«Оренбург» – «Ахмат» 2:0 (2:1);

«Ростов» – «Краснодар» 3:0 (3:2).

Тур 13

«Ростов» – «Урал» 1:0 (1:2);

«Химки» – «Факел» 0:0 (0:0);

«Торпедо» – «Локомотив» 0:1 (0:1);

«Краснодар» – «Ахмат» 0:2 (2:3);

«Динамо» – «Оренбург» 2:2 (3:2);

«Крылья Советов» – «Сочи» 1:0 (2:0);

«Пари НН» – «Зенит» 0:1 (0:3);

ЦСКА – «Спартак» 2:2 (2:2).

Тур 14

«Пари НН» – «Краснодар» 0:1 (0:2);

«Факел» – «Ростов» 1:1 (1:1);

«Локомотив» – «Динамо» 0:3 (1:3);

«Оренбург» – ЦСКА – 2:1 (2:2);

«Спартак» – «Химки» 3:0 (5:0);

«Ахмат» – «Торпедо» 0:0 (1:0);

«Урал» – «Крылья Советов» 2:1 (2:1)

«Зенит» – «Сочи» 2:0 (7:0).

Тур 15

«Оренбург» – «Факел» 0:1 (4:1);

«Динамо» – «Химки» 5:1 (6:1);

«Ахмат» – «Ростов» 0:2 (1:2);

«Локомотив» – ЦСКА 0:0 (0:1);

«Сочи» – «Урал» 0:2 (2:2);

«Крылья Советов» – «Пари НН» 1:1 (2:1);

«Спартак» – «Торпедо» 0:0 (1:0);

«Краснодар» – «Зенит» 0:1 (0:1).

Тур 16

«Химки» – «Оренбург» 2:0 (2:0);

«Сочи» – «Спартак» 1:0 (1:1);

«Факел» – «Краснодар» 1:1 (3:3);

«Зенит» – «Ахмат» 1:1 (1:2);

ЦСКА – «Пари НН» 0:1 (0:1);

«Урал» – «Локомотив» 2:2 (2:2);

«Торпедо» – «Крылья Советов» 0:1 (0:2);

«Ростов» – «Динамо» 2:1 (2:1).

Тур 17

«Пари НН» – «Ахмат» 3:2 (3:2);

«Урал» – «Факел» 1:0 (2:0);

«Крылья Советов» – «Ростов» 1:3 (1:3);

«Торпедо» – «Зенит» 0:0 (0:2);

«Локомотив» – «Спартак» 0:1 (1:2);

«Оренбург» – «Краснодар» 3:1 (5:1);

«Химки» – «Сочи» 0:2 (0:2);

«Динамо» – ЦСКА 1:1 (2:1).

* - результат матча.

Отличие* И В Н П РМ О 1 Ростов +2 17 10 7 0 31-15 37 2 Зенит -1 17 9 5 3 18-6 32 3 Спартак Москва -1 17 9 4 4 20-11 31 4 Динамо Москва = 17 7 7 3 29-16 28 5 ЦСКА Москва = 17 7 7 3 16-11 28 6 Оренбург +1 17 7 2 8 22-26 23 7 Сочи +2 17 7 2 8 14-14 23 8 Ахмат -2 17 6 5 6 16-20 23 9 Факел +4 17 5 7 5 18-18 22 10 Пари НН +2 17 5 6 6 17-21 21 11 Крылья Советов = 17 4 7 6 16-20 19 12 Химки +3 17 4 5 8 17-24 17 13 Урал -3 17 3 8 6 12-17 17 14 Локомотив Москва = 17 3 6 8 14-20 15 15 Краснодар -7 17 3 6 8 8-20 15 16 Торпедо Москва = 17 0 9 8 5-19 9

** - от официальной таблицы РПЛ

Виталий БАЛАШОВ