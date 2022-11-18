Опорник «Локомотива» Баринов не интересен «Галатасараю»

Опорник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов не интересен стамбульскому «Галатасараю». Об этом сообщил турецкий журналист Мехмет Озджан.

«Интерес к Баринову? У меня такой информации нет. Это всё слухи», — рассказал Озджан «Спорт-Экспрессу».

26-летний капитан «железнодорожников» Дмитрий Баринов в сезоне МИР РПЛ-2022/23 провёл 16 игр. На его счету гол и ассист. По данным портала Transfermarkt, стоимость полузащитника – 11 млн евро.

Напомним, дела у «Локомотива» в текущем сезоне плохи. Команда идёт на 14-м месте и имеет в активе 13 очков, отрываясь на одно очко от зоны вылета.

Кстати, ранее «Евро-Футбол.Ру» сообщал об интересе к Баринову от другого турецкого клуба – «Трабзонспора». Команда с черноморского побережья – действующий чемпион турецкой Суперлиги.