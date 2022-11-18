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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Форвард ЦСКА Гайч интересен «Индепендьенте»

18 Ноября 2022 • 22:07 Комментировать

Форвард московских «армейцев» Адольфо Гайч заинтересовал аргентинский «Индепендьенте». Новостью в соцсетях делится журналист Сесар Луис Мерло.

Аргентинцы уже сделали ЦСКА предложение о годичной аренде с опцией выкупа 50% прав на игрока. Следующий шаг – за москвичами.

Напомним, 23-летний аргентинец играет в ЦСКА нерегулярно. В сезоне-2022/23 МИР РПЛ Гайч вышел на поле восемь раз и отличился лишь однажды. А в Кубке России у него три игры и гол плюс два ассиста. Портал Transfermarkt оценивает Гайча в 2,5 млн евро. К нынешнему клубу аргентинец присоединился летом 2020 года и дважды уходил в аренду. Сначала в стан аутсайдера Серии А – «Беневенто», а затем уже к аутсайдеру Ла Лиги – «Уэске».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Индепендьенте РПЛ Адольфо Гайч
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