Форвард ЦСКА Гайч интересен «Индепендьенте»

Форвард московских «армейцев» Адольфо Гайч заинтересовал аргентинский «Индепендьенте». Новостью в соцсетях делится журналист Сесар Луис Мерло.

Аргентинцы уже сделали ЦСКА предложение о годичной аренде с опцией выкупа 50% прав на игрока. Следующий шаг – за москвичами.

Напомним, 23-летний аргентинец играет в ЦСКА нерегулярно. В сезоне-2022/23 МИР РПЛ Гайч вышел на поле восемь раз и отличился лишь однажды. А в Кубке России у него три игры и гол плюс два ассиста. Портал Transfermarkt оценивает Гайча в 2,5 млн евро. К нынешнему клубу аргентинец присоединился летом 2020 года и дважды уходил в аренду. Сначала в стан аутсайдера Серии А – «Беневенто», а затем уже к аутсайдеру Ла Лиги – «Уэске».