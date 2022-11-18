Абаскаль посетил дерби «Спартак» - ЦСКА в КХЛ в «красно-белых» цветах

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак», испанец Гильермо Абаскаль посетил столичное дерби между хоккейными командами «красно-белых» и ЦСКА в цветах своего клуба.

В данный момент команда не может порадовать Абаскаля – после второго периода спартаковцы уступают «армейцам» со счётом 2:3.

Сам же наставник москвичей в футбольном мире сумел прошедшим октябрём добиться результативной ничьей в дерби с «красно-синими». Тот поединок завершился со счётом 2:2.

В РПЛ «Спартак» располагается на второй строчке, ЦСКА – на пятом месте.

В КХЛ «Спартак» идёт седьмым в Западной конференции, ЦСКА – на второй позиции.