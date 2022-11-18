В Великом Новгороде открылся филиал «Динамо»

Шестым регионом страны, где начнёт работу школа московского «Динамо», стал Великий Новгород

Филиал начнёт работать на базе местного «Электрона» и будет иметь название «Академия «Динамо-Электрон» им. Яшина в Новгородской области».

Директор новой академии Александр Кузнецов заявил, что проводить тренировки будут местные тренеры. Зачисляются дети с семи лет. Всего в школе будет заниматься воспитанники в четырёх возрастных категориях. Планируется, что всего зачислят до ста юных футболистов.

Самые перспективные игроки отправятся в головной клуб и смогут продолжить карьеру во взрослом футболе.