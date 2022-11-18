Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В Великом Новгороде открылся филиал «Динамо»

18 Ноября 2022 • 21:05 Комментировать

Шестым регионом страны, где начнёт работу школа московского «Динамо», стал Великий Новгород

Филиал начнёт работать на базе местного «Электрона» и будет иметь название «Академия «Динамо-Электрон» им. Яшина в Новгородской области».

Директор новой академии Александр Кузнецов заявил, что проводить тренировки будут местные тренеры. Зачисляются дети с семи лет. Всего в школе будет заниматься воспитанники в четырёх возрастных категориях. Планируется, что всего зачислят до ста юных футболистов.

Самые перспективные игроки отправятся в головной клуб и смогут продолжить карьеру во взрослом футболе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Ноября
22:07 · Россия. Премьер-лига
Форвард ЦСКА Гайч интересен «Индепендьенте»
22:07 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «Будет интересно посмотреть за Бариновым, но в Турции будет непросто»
21:57 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин – о выступлении за границей: «Поддерживаю Баринова в этом вопросе»
21:15 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль посетил дерби «Спартак» - ЦСКА в КХЛ в «красно-белых» цветах
21:05 · Россия. Премьер-лига
В Великом Новгороде открылся филиал «Динамо»
20:15 · Россия. Премьер-лига
Измайлов – о стадионе «Спартака»: «Знаю его вдоль и поперёк»
19:57 · Россия. Премьер-лига
«Истанбул Башакшехир» опроверг информацию об интересе к Баринову
19:30 · Россия. Премьер-лига
Баринов: «Ну Педриньо и Педриньо» 1
19:10 · Россия. Премьер-лига
«Фенербахче» не интересуется Бариновым
19:01 · Россия. Премьер-лига
Измайлов – о борьбе с договорными матчами: «Это обычная оперативная работа»
18:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Газзаев высказался о паузе, связанной с проведением ЧМ-2022
18:45 · Россия. Премьер-лига
В «Трабзонспоре» прокомментировали новость об интересе к Баринову
18:37 · Россия. Премьер-лига
Быстров назвал тренера, который должен возглавить «Пари НН» 1
18:24 · Россия. Первая лига
Измайлов – о введении Fan ID в Первой и Второй лигах: «Мне о таком неизвестно»
17:54 · Россия. Премьер-лига
Орещук – о Захаряне: «В «Челси» уже говорили, что переговоры были приостановлены»
Все новости
Рекомендуем