«Истанбул Башакшехир» опроверг информацию об интересе к Баринову

Представитель турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» Гохан Йылмаз прокомментировал возможное подписание полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

«Впервые слышу, что «Башакшехир» интересуется Дмитрием Бариновым», — приводит слова Йылмаза «Чемпионат».

Ранее сам хавбек заявил, что он находится в шорт-листе турецкой команды, играющей в еврокубках. Отметим, что «Фенербахче» и «Трабзонспор» уже опровергли информацию о заинтересованности в футболисте.

В текущем сезоне Баринов провел 19 матчей во всех турнирах, забил один мяч и записал в свой актив одну результативную передачу.