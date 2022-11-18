Измайлов – о борьбе с договорными матчами: «Это обычная оперативная работа»

Президент Футбольной Национальной Лиги Наиль Измайлов поделился информацией о борьбе с договорными матчами.

Футбольный деятель рассказал о том, что Департамент защиты игры при Российском футбольном союзе работает над решением подобного рода задач и пристально следит за нарушениями.

Однажды, сказал Измайлов, в связи с некоторым случаем в «Краснодаре-2», ему поступил вызов от Сергея Галицкого, который более подробно изложил своё видение ситуации на данный инцидент.

«Моменты, которые мы потом обсуждали с коллегами в рамках рабочих встреч. Это обычная оперативная работа», - цитирует Измайлова «Чемпионат».