В «Трабзонспоре» прокомментировали новость об интересе к Баринову

Президент «Трабзонспора» Ахмет Агаоглу ответил на вопрос о возможном подписании полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

«Трабзонспор заинтересован в подписании Дмитрия Баринова? Нет, определенно нет», — заявил Агаоглу «Чемпионату».

Ранее сам хавбек сообщил, что он находится в шорт-листе турецкого клуба, который выступает в еврокубках.

В текущем сезоне 26-летний футболист провел 19 матчей с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу. Трудовой договор Баринова с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2023 года.