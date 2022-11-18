Быстров назвал тренера, который должен возглавить «Пари НН»

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением о том, кто должен стать новым главным тренером «Пари НН». Ранее стало известно, что нижегородский клуб рассматривает кандидатуры Вадима Гаранина, Олега Василенко, Владислава Радимова, Александра Сторожука и Антона Хазова (ныне исполняющий обязанности главного тренера «Пари НН»).

«Из всей этой бригады только Батон (Владислав Николаевич Радимов) может потянуть команду. Его работа в структуре «Зенита» не должна пройти даром», — написал Быстров в своем телеграм-канале. По мнению эксперта, пришло время для Радимова, чтобы перейти на взрослый уровень.

Напомним, ранее пост главного тренера «Пари НН» покинул Михаил Галактионов, который возглавил «Локомотив».