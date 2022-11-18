Карпин: Мостовой «царь»? Испанцы называли так всех русских

Наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал прозвище Александра Мостового, которого называют — «царь».

«Когда кто-то хорошо сыграл, то испанцы всех русских называли «царь». Когда я был лучшим в какой-то игре и здорово сыграл, то меня тоже так называли», — заявил Карпин на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, сборная России сыграла вничью в товарищеском матче против сборной Таджикистана, встреча завершилась со счетом 0:0. 20 ноября наша национальная команда проведет контрольную игру с Узбекистаном, стартовый свисток должен прозвучать в 15:00 по московскому времени.