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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков — о назначении Галактионова в «Локомотив»: Мы можем потерять «Пари НН» и ничего не дать «железнодорожникам»

18 Ноября 2022 • 17:38 Комментировать

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал уход Михаила Галактионова из «Пари НН» и его назначение в «Локомотив».

«Я настороженно отношусь перемещениям из клуба в клуб в течение сезона, как вышло у Галактионова. Он построил команду, а сейчас придет новый тренер, и все изменится», — заявил Колосков Metaratings.

Эксперт считает, что в «Локомотиве» совсем другой уровень футболистов, поэтому никто не знает, получится ли у Галактионова в этом клубе. Таким образом, мы можем потерять хороший «Пари НН» и ничего нового не увидеть в московском клубе, добавил Колосков.

Стоит отметить, что Галактионов также является главным тренером молодежной сборной России.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Вячеслав Колосков Михаил Галактионов Пари НН
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