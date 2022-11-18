Колосков — о назначении Галактионова в «Локомотив»: Мы можем потерять «Пари НН» и ничего не дать «железнодорожникам»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал уход Михаила Галактионова из «Пари НН» и его назначение в «Локомотив».

«Я настороженно отношусь перемещениям из клуба в клуб в течение сезона, как вышло у Галактионова. Он построил команду, а сейчас придет новый тренер, и все изменится», — заявил Колосков Metaratings.

Эксперт считает, что в «Локомотиве» совсем другой уровень футболистов, поэтому никто не знает, получится ли у Галактионова в этом клубе. Таким образом, мы можем потерять хороший «Пари НН» и ничего нового не увидеть в московском клубе, добавил Колосков.

Стоит отметить, что Галактионов также является главным тренером молодежной сборной России.